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أحمد جودة - القاهرة - دخل الأهلي السعودي في منافسة مع الاتحاد والقادسية خلال الفترة الأخيرة من أجل الظفر بخدمات مهاجم أرسنال الإنجليزي جابرييل جيسوس بدء امن الموسم القادم، وذلك في ظل رغبة أندية الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" في دعم صفوفها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بشكل رسمي.

الاتحاد يتصارع مع الأهلي على ضم مهاجم أرسنال

وبحسب صحيفة "هيتس" فإن هناك صراع بين أندية أهلي جدة وإتحاد جدة والقادسية للفوز بخدمات جابرييل جيسوس مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية، في ظل ممانعة إدارة الجانزر في رحيل اللاعب عن صفوفها خلال الفترة الحالية بصورة نهائية، لا سيما في ظل التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي.

وتأتي الرغبة من جانب الأندية في الظفر بخدمات جابرييل جيسوس وذلك من أجل تدعيم صفوفهم خلال الفترة القادمة بشكل رسمي، في ظل المنافسات القادمة في الموسم الجديد.

ونجح اللاعب خلال الموسمين الماضيين في إحراز 35 هدفا، وذلك منذ إنضمامه لصفوف أرسنال، قادما من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة إنتقال حر.