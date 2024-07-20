نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تليفونات بني سويف يكشف قصة خداع كاظمة الكويتي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح وليد عبد الهادي، مدير الكرة بنادي تليفونات بني سويف، تفاصيل انتحال فريق صفة نادي تليفونات بني سويف، ولعب مباراة أمام نادي كاظمة الكويتي بلاعبين وهميين والهزيمة بـ7 أهداف مقابل هدف.

مدير تليفونات بني سويف: ما حدث عملية نصب مدبرة

وقال عبدالهادي خلال تصريحاته عبر قناة صدى البلد: "اكتشفنا أن هناك فريقا لعب أمام كاظمة الكويتي باسم تليفونات بني سويف، وقمت بنشر بيان أننا لم نلعب وأننا نستعد لفترة إعداد".

واختتم قائلا: “المنتحل جمع فريقا وهميا للقاء نادي كاظمة الكويتي في الإسكندرية، ونادي كاظمة كان عليه التأكد من هوية الفريق الذي يلعب مع، وتواصلنا مع رئيس وفد نادي كاظمة من أجل التأكيد على أن النادي لم يتلق أي رسالة بشأن لعب مباراة ودية، وفوجئنا بأننا مهزومين ونحن جالسون في البيت، وما حدث يعتبر عملية نصب مدبرة”.