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أحمد جودة - القاهرة -



أكد خالد متولي، نجم نادي الزمالك السابق، على اقتناعه بالبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مشددا على أن سيكون بشكل مختلف في الموسم القادم مع القلعة البيضاء.

خالد متولي: جوميز يجهز لاعبي الزمالك للموسم المقبل..ومباراة بروكسي كانت مهمة

وقال متولي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز يجهز اللاعبين للموسم المقبل وهو معذور للغاية بسبب ضغط المباريات ولكنني مقتنع بما يفعله فهو يرغب في اختيار العناصر الشابة بعناية شديدة".

وأضاف: "مباراة بروكسي كانت مهمة لأنها في كأس مصر وهذه بطولة يسعي الجهاز الفني إلى التتويج بها لذلك خاض اللقاء باللاعبين الأساسيين".

واختتم: "هناك بعض اللاعبين من الناشئين سيكون لهم مستقبل مع الزمالك ومستوى أحمد مجدي في خط الدفاع جيد للغاية".

