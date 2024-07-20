نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم إندريك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيجري تقديم البرازيلي الواعد إندريك لاعبًا جديدًا في ريال مدريد يوم السبت 27 يوليو (تموز) الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو، وذلك بعد بلوغه سن الرشد.

ريال مدريد يعلن موعد تقديم إندريك

سيبدأ الحدث في معقل الفريق "الملكي"، حيث تم تقديم الفرنسي كيليان مبابي يوم الثلاثاء الماضي.

وسيبدأ إندريك ذلك اليوم المرتقب، السبت الأخير من الشهل الجاري، بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل إجراء مراسم توقيع العقد في المدينة الرياضية للريال برفقة مع رئيس نادي العاصمة الإسبانية فلورنتينو بيريز.



ويبدأ العقد، الذي يربط اللاعب الشاب بريال مدريد لمدة ستة مواسم، من تاريخ 21 يوليو (تموز)، عندما يبلغ البرازيلي سن الرشد، ليصبح انتقاله من بالميراس ساريا قانونيا، بعد إضفاء الصيغة الرسمية عليه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

سينضم إندريك إلى تحضيرات ريال مدريد للموسم الجديد عقب تقديمه، بعدما استمتع بعطلة عقب خوض بطولة كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل.

