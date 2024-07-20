نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم صفقة جديدة وإكرامي يكشف أسباب تراجع مستوى الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ريال مدريد يعلن موعد تقديم إندريك

سيجري تقديم البرازيلي الواعد إندريك لاعبًا جديدًا في ريال مدريد يوم السبت 27 يوليو (تموز) الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو، وذلك بعد بلوغه سن الرشد.

سيبدأ الحدث في معقل الفريق "الملكي"، حيث تم تقديم الفرنسي كيليان مبابي يوم الثلاثاء الماضي.

وسيبدأ إندريك ذلك اليوم المرتقب، السبت الأخير من الشهل الجاري، بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل إجراء مراسم توقيع العقد في المدينة الرياضية للريال برفقة مع رئيس نادي العاصمة الإسبانية فلورنتينو بيريز.

ويبدأ العقد، الذي يربط اللاعب الشاب بريال مدريد لمدة ستة مواسم، من تاريخ 21 يوليو (تموز)، عندما يبلغ البرازيلي سن الرشد، ليصبح انتقاله من بالميراس ساريا قانونيا، بعد إضفاء الصيغة الرسمية عليه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

سينضم إندريك إلى تحضيرات ريال مدريد للموسم الجديد عقب تقديمه، بعدما استمتع بعطلة عقب خوض بطولة كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل.

إكرامي: هذا هو سبب مستوى الشناوي الفترة الأخيرة

تحدث إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر عن أسباب المستوى الذي يقدمه محمد الشناوي حامى العرين الحالي وموقفه من المشاركة أساسي أمام بيراميدز.

وقال إكرامي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "محمد الشناوي هو اللي لازم يكون حارس الأهلي أمام بيراميدز والجميع يعلم هو لديه عرض احتراف خارجي من السعودية وهو ما يمكن أن يشغله عن التركيز في اللعب والتفكير".

وتابع: "حارس المرمى إذا انشغل تفكيره بشئ اخر فهو بذلك لن يكون مركز بالملعب وهو أول ما رجع من الإصابة كان كويس ولكن عندما تحدث الكثير عن مستواه والعروض ذلك اثر عليه".

واختتم حديثه: "محمد الشناوي عرض عليه 2 مليون دولار في السنة وبعد الإصابة أيضا يوجد عروض شفهية وهي التي اثرت على مستواه وادائه وليس تألق مصطفى شوبير عند إصابته والأفضل له الرحيل والاحتراف".