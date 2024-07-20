نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والداخلية في دوري “نايل” والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره الداخلية مساء غد الأحد 21 يوليو 2024 على ملعب "السلام"، وذلك في إطار الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الخامس في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 45 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 7 مواجهات، فيما يتذيل فريق الداخلية الترتيب برصيد 19 نقطة، بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 10 لقاءات وخسارة 17 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية في الدوري المصري

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الزمالك ضد الداخلية غدًا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الداخلية في الدوري المصري

تذاع مباراة الزمالك ضد الداخلية مساء غد الأحد، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports1HD، بتعليق المعلق طارق الأدور.

