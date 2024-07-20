نقيب الصحفيين المصريين يزور الزميلة الجريحة رولا الدرة

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أحمد جودة - القاهرة - زار وفد من نقابة الصحفيين المصريين، برئاسة النقيب خالد البلشي، ولجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مصر، ممثلًا بالزميل فايق جرادة رئيس اللجنة وأشرف الهور عضو اللجنة، الزميلة رولا الدرة في مستشفى المنصورة الدولي.

وكان في استقبال الوفد مدير المستشفى الدكتور أحمد النقيب.

واطمأن الوفد على صحة الزميلة الدرة، التي تتلق العلاج من إصابة خطيرة تعرّضت لها جراء استهداف جيش الاحتلال منزلها، خلال الحرب المستمرة ضد قطاع غزة، ما أدّى كذلك إ استشهاد زوجها الصحفي نافذ عبدالجواد، ونجلها الوحيد محمد.

وخلال الزيارة، أجرى الوزير الدكتور أحمد عساف المشرف العام على الاعلام الرسمي، ونقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، اتصالات بالزميلة رولا الدرة، وقدما الشكر لنقيب الصحفيين المصريين على هذه اللفتة الطيبة.

وزار نقيب الصحفيين خالد البلشي والوفد المرافق له، المصابين الفلسطينيين بالمستشفى.