القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي بدوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري بالجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري

وتنطلق هذه المباراة في التاسعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 20 يوليو الجاري والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري

تنقل مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي في الجولة 31 من الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري لجميع المباريات دوري نايل.

يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، في المقابل يأتي نادي البنك الأهلي في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة بعد خوض 30 مباراة في الدوري حتى الآن.