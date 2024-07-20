نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع إنجليزي إيطالي لضم لاعب يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إيطالية أن يوفنتوس رفض العرض المقدم لضم لاعبه الأرجنتيني ماتياس سولي من روما في الأنتقالات الصيفية الجارية، بسبب ضعف المقابل المادي.

وأضافت التقارير أن اليوفي لايمانع في رحيل الجناح الأرجنتيني، في حال وجود عرض مادي مناسب.

وأكدت أن ليستر سيتي الإنجليزي دخل في مفاوضات مكثفة لحسم صفقة سولي، وتقدم بعرض لضم اللاعب بمقابل 30 مليون يورو.

وأفادت أن ماتياس سولي يضع في أولوياته المشروع الرياضي، ويري أن روما هو الخيار الأفضل.

يوفنتوس يرفض عرض روما لضم ماتياس سولي

والجدير بالذكر أن الجناح الأرجنتيني انتقل الموسم الماضي إلي صفوف فروزينوني الإيطالي علي سبيل الإعارة.

وقدم ماتياس سولي البالغ من العمر 21 عام، موسمًا استثنائيًا مع فروزينوني، حيث شارك مع الفريق في 36 مباراة أحرز خلالهم 11 هدف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.