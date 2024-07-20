نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تتابع تجهيزات مركز العزيمة الجديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بأسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تابعت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أعمال التجهيزات لمركز العزيمة الجديد التابع للصندوق بمحافظة أسوان بالتعاون مع جامعة أسوان من حيث تجهيز المركز بجميع أعمال الاثاث وتوفير أنشطة التأهيل للمتعافين من الإدمان، وسيقدم المركز سنويا الخدمة لقرابة 3 آلاف مريض إدمان ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظة أسوان والمحافظات المجاورة،وأن جميع الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

مدير صندوق مكافحة الإدمان ونائب رئيس جامعة أسوان يشاركان في لجان اختيار الهيكل الوظيفي لمركز العزيمة بالمحافظة

وفى نفس السياق حضر الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور أشرف معبد نائب رئيس جامعة أسوان لجنة اختيار الهيكل الوظيفي من اخصائيين نفسيين واجتماعيين وإداريين وعمال وفنيين لمركز العزيمة بأسوان، للتأكد من تطبيق المعايير لاختيار من ينطبق عليه الشروط، حيث يوفر المركز ما يقرب من 90 فرصة عمل لأبناء المحافظة، كما تفقد الدكتور عمرو عثمان برفقة نائب رئيس الجامعة المركز للاطمئنان على جاهزيته للافتتاح قريبا،حيث يتضمن المركز عيادات خارجية لاستقبال المرضى، وحجز داخلي لعدد 90 سرير، وصالة جيم، ومكتبة،ومسرح، وقاعات تدريب،وأنشطة رياضية، وتنس طاولة، وبلياردو، وقاعة كمبيوتر، وأنشطة فنية وملعب كرة متعدد الأنشطة الرياضية وورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل " لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان ودمجهم في المجتمع مره أخرى.



وعلى مدار النصف الأول من هذا العام استقبل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي “16023” أكثر من ١٣٠٠ اتصال هاتفي من أبناء محافظتى أسوان والأقصر لطلب العلاج من الإدمان، وهو ما يؤكد اهمية هذا المركز الذي سيقدم خدمات العلاج والتأهيل للمرضى من أبناء اسوان والمحافظات المجاورة مجانا ووفقا للمعايير الدولية.

جدير بالذكر أن الصندوق يوفر كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال 33 مركز علاجي وتأهيلي بالتعاون مع الجهات الشريكة مع الخط الساخن "16023"، وتتضمن الخدمات سحب المخدر من المريض وتأهيل اجتماعي ودعم نفسى وتمكين اقتصادي من خلال تدريب المتعافين عَلى حرف يحتاجها سوق العمل داخل ورش التدريب، كما يتم توفير فصول محو الأمية للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة وقاعات كمبيوتر للحاصلين على مؤهلات تعليمية مختلفة بمراكز العزيمة التابعة للصندوق، ،بالإضافة إلى توفير قروض لتمويل مشروعات صغيرة للمتعافين ضمن مبادرة " بداية جديدة " التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.

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