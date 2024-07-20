نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على أسعار حفل كايروكي في مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لحفلات الموسم الصيفي، تسعتد فرقة كايروكي لإحياء حفلًا يوم الجمعة 23 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية التي انطلقت 11 يوليو الجاري، وشهدت خلال تلك الفترة حالة كبيرة من الاحتفاء الجماهيري بالفعاليات المتنوعة ما بين الفنية والترفيهية والرياضية.

وجاءت تذاكر الحفل في مهرجان العلمين 2024 على 4 فئات، تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 80 ألف جنيه، ويمكن حجزها عن طريق موقع «تذكرتي»:

- لاونج (يضم 8 أفراد) 80 ألف جنيه، ليصل سعر التذكرة للفرد 10 آلاف جنيه.

- طاولات (تضم 6 أفراد) 50 ألف جنيه، ليصل سعر التذكرة للفرد نحو 8 آلاف جنيه.

- فئة ثانية 900 جنيه.

- فئة عادية 600 جنيه.

موعد بدء حفل كاريوكي

ومن المقرر أن يبدأ حفل كايروكي في مهرجان العلمين في تمام الساعة الـ10 مساء، ويستمر على مدار ساعتين حتى الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل، يقدم خلالهما الفريق مجموعة من أشهر أعمالهم الغنائية التي يتفاعل معها الجمهور.



آخر حفلات كايروكي

يذكر أن آخر حفلات فرقة كايروكي كانت على هامش فعاليات حفلات ليالي مصر، يوم السبت الماضي الموافق يوم 13 من شهر يوليو الجاري لهذا العام الحالي 2024، وجاء هذا الحفل في إستاد الأكاديمية البحرية في الإسكندرية.