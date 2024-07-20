نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبلغ خرافي.. باريس سان جيرمان يصدم كبار أوروبا بسعر نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد نادي باريس سان جيرمان، سعر بيع أحد نجومه للأندية الأوروبية الراغبة في التعاقد معه، وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

باريس سان جيرمان يحدد سعر تشافي سيمونز

يدخل الهولندي الدولي تشافي سيمونز لاعب باريس سان جيرمان، دائرة اهتمامات أندية أوروبية كبرى، على رأسها ليفربول وبايرن ميونخ.

وحسب الصحفي التركي أكرم كونور، فأن نادي باريس سان جيرمان سيوافق على رحيل تشافي سيمونز حال وصول عرض بقيمة تصل لـ90 مليون يورو.

وأشار كونور إلى أن تشافي سيمونز لا يزال هدفًا لأندية بايرن ميونيخ وليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد.

وعاد تشافي، إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف بعد انتهاء فترة إعارته إلى لايبزيج الألماني، وعقده مع النادي الفرنسي ممتد حتى يونيو 2027، وتبلغ قيمته السوقية 80 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.