سمير فرج: الحوثيون سيردون على إسرائيل خلال الساعات المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 09:31 مساءً - قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 10 أهداف في مدينة الحديدة اليمنية باستخدام طائرات إف 35، ودمرت مخازن وقود ومقر الشرطة العسكرية.

الحوثيون سيردون على إسرائيل خلال الساعات المقبلة

وتابع فرج، خلال تصريحات تليفزيونية، أن النيران التي اندلعت بفعل الضربة الإسرائيلية سوف تظل مشتعلة بضع ساعات.

ولفت اللواء سمير فرج، إلى أن اليمنيين هددوا بالرد على الهجوم الإسرائيلي على الحديدة خلال الساعات المقبلة، في حين هددت دولة الاحتلال باستهداف.

وأوضح أن ثاني عنصر متضرر في المنطقة هو مصر، والمتضرر الأول هو أهل فلسطين أنفسهم نتيجة ما يتعرضوا له، فقد فقدت مصر 50% من دخل قناة السويس.

وتوقع سمير فرج رد من الحوثيين خلال الساعات المقبلة وربما ردت بالفعل كان أولها استهداف سفينة منذ قليل في البحر الأحمر، موضحًا أنه ليس من مصلحة تل أبيب توسع دائرة الصراع مع اليمن.

واستطرد اللواء سمير فرج، أن الحوثيين لديهم صواريخ ومنصات إطلاق تهدد الدول البترولية في المنطقة، ولهذا كانت الضربة الإسرائيلية قاتلة وليست مميتة.