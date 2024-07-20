نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي سعر إطلالة مي عمر في الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة مي عمر جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، صورة لها بإطلالة صيفية معلنة وصولها الساحل الشمالي.

إطلالة مي عمر في الساحل الشمالي

وظهرت مي عمر بفستان ملون بطبعات زهور صيفية، ويصل سعره إلى 8600 جنيه مصري، ونسقته على حقيبة باللون البيج، ويصل سعرها إلى 106 ألف دولار.

أحدث أعمال مي عمر

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة مي عمر لفيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية وبالتحديد في معركة العلمين ويدور صراع قوي بين أكثر من جهة، ويشاركها البطولة محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، تأليف وإخراج ياسين حسن.

وايضا كشفت مي عمر عن تعاونها مع زوجها المخرج محمد سامي في مسلسلها لموسم رمضان 2025، ويحمل اسم "إش إش"، وتقدم دور راقصة، حلقات المسلسل الذي يتكون من 30 حلقة، هو ثاني بطولة مطلقة لمي عمر، بعدما قدمت في رمضان 2024.

آخر أعمال مي عمر

وكان آخر أعمال مي عمر مسلسل نعمة الأفوكاتو، بجانب نخبة من نجوم الفن، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه على قنوات mbc مصر، وهو من نوعيه مسلسلات ال ١٦ حلقه، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، ومن بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، طارق النهري، أحمد ماجد، ولاء الشريف، ونخبة من النجوم، ومن إخراج محمد سامي وإنتاج مها سليم.

من هي مي عمر؟

التحقت مي عمر بكلية الإعلام قسم الصحافة بالجامعة الأمريكية، وقامت بعمل دراسات في المسرح، بدأت التمثيل من خلال أدوار بمسرح الجامعة الأمريكية، قابلت محمد سامي في السنة الدراسية الأولى، كان يدرس معها في الجامعة الأمريكية، وبدأت بينهما علاقة حب انتهت بالزواج عام 2010، قدمت أول أدوارها في الدراما بعيدًا عن زوجها محمد سامي من خلال مسلسل حالة عشق مع المخرج إبراهيم فخر، الذي رشحها للدور،شاركت في عدة مسلسلات منها: حكاية حياة الممرضة، كلام على ورق، حالة عشق، الأسطورة، الطبال، ريح المدام، عفاريت عدلي علام، ولد الغلابة، الفتوة، لؤلؤ، نسل الأغراب، رانيا وسكينة، علاقة مشروعة، نعمة الأفوكاتو.