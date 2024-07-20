منى عبد الوهاب: مفاجآت جديدة بمهرجان العلمين مع بداية شهر أغسطس

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الإعلامية منى عبدالوهاب، المنسق العام، والمتحدث باسم مهرجان العلمين، إن الجماهير كانت متحمسة جدًا لحفلي الفنان العراقي كاظم الساهر، والفنانة ماجدة الرومي، وشهد الحفلان إقبالًا كبيرًا من الجماهير.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "العالم علمين"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إقبال الجماهير على الحفلات كان مفاجأة بمهرجان العلمين، وذلك لاختيار إدارة المهرجان أغاني طربية وكان التخوف أن لا تكون مناسبة لجمهور الشاطئ وهو ما اتضح العكس.

وأشارت إلى أن حفل الفنان تامر حسني، المقرر يوم الجمعة المقبل، وحلقة الإعلامية إسعاد يونس، والموسيقار نادر عباسي يوم السبت، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية المستمرة، مؤكدة أنه مع بداية شهر أغسطس سيكون هناك مفاجآت جديدة للجمهور مثل المسرحيات ومهرجانات الطعام والطفل.

وأكدت أن ردود الأفعال على المهرجان إيجابية جدًا ويوجد مشاركة فعالة، كما أن هناك إهتمام كبير من النجوم والفنانين بالمشاركة في المهرجان مما يعكس النجاح الكبير للمهرجان.