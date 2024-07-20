سبب واحد يجعل كارمن سليمان تعتزل الغناء.. تعرف عليه

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت كارمن سليمان خلال لقائها مع قناة فوشيا على يوتيوب، عن ن إمكانية ابتعادها عن الفن، قالت: الأمومة غيرت بي أشياء عديدة وأصبح لدي خوف دائمًًا ومسئولية بعدما أنجبت نجلي زين، ولو لقيت ابني محتاجني هكون معاه وهبعد عن الفن.

أحدث أعمال كارمن سليمان

ومن ناحية أخرى، طرحت كارمن سليمان مؤخرًا أغنية حبايب قلبي التي تعد أولى أغاني الميني ألبوم الجديد لها ويحمل نفس الإسم الأغنية، وحققت الأغنية حتى الآن ما يقرب من 100 ألف مشاهدة في 5 أيام على يوتيوب، ويحتوي ألبوم كارمن سليمان الجديد على 4 أغاني متنوعة وكلها من توقيع عزيز الشافعي، وسيتم طرح أغنية جديدة منه كل 10 أيام،، ويشارك في الألبوم عدد من الموزعين الموسيقيين وهم توما وطارق مدكور وعمرو الخضري ويحيى يوسف.

كلمات أغنية حبايب قلبي

وجاءت كلمات أغنية حبايب قلبي كالآتي: «قولوا للحبايب قلبي اللي بيفرحولي، يدعولي من قلوبهم، الفرحة تتم تتم تتم، هانت وبانت والله دي هتبقى ليلة، وتدوم نحوا عائلة، دا وجودكم مهم مهم مهم، دي الفرحة جاية من بعد شوق».

آخر أغاني كارمن سليمان

وكان آخر أغاني كارمن سليمان هي كنا في مكان، والتي طرحتها في فبراير الماضي، على يوتيوب على طريقة الفيديو كليب، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، وحققت 664 ألف مشاهدة حتى الآن، والأغنية من ألحان مصطفى جاد، كلمات أحمد سرور، توزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج عمر شربيني.

كلمات اغنية كنا في مكان

كنا في مكان

وفي وسط ناس ميعرفوش أنا أعرفه من قد إيه

وبحسن نية في حد قام

وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه

كنا في مكان

وفي وسط ناس ميعرفوش أنا اأعرفه من قد إيه

وبحسن نية في حد قام

وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه

سلم عليّ وابتسم لي مديت إيديّ لقيته قال لي

سلم عليّ وابتسم لي مديت إيديّ لقيته قال لي

وقال لي أهلًا عاملة إيه اتحكى لي كثير عليكي

ضحكت سألوا ضحكتي ليه

اتكسفت وقولت عادي رد فعل لا إرادي

وبصراحة مش حينفع أقول ده كان في بينا ماضي

كنا في مكان

