القاهرة - محمد ابراهيم - بدءًا من الخميس المقبل..العرض المسرحي "الخطة المثالية" على مسرح النهار

يستعد أبطال وصناع العرض المسرحي الجديد الذي يحمل إسم "الخطة المثالية" لعرض العمل قريبًا في مسرح النهار بنقابة المهن التمثيلية تحت رئاسة نقيب المهن التمثيلية الدكتور الفنان الكبير أشرف ذكي، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية الآتية أبرز التفاصيل الخاصة بالعرض المسرحي الخطة المثالية.

نقيب المهن التمثيلية الفنان القدير أشرف ذكي



تفاصيل العرض المسرحي الخطة المثالية

من المقرر عرض مسرحية الخطة المثالية في يوم الخميس المقبل الموافق يوم 24 من شهر يوليو الجاري لهذا العام الحالي 2024، على أن تبدأ فعاليات العرض المسرحي في تمام الساعة التاسعة مساءًا على مسرح النهار في نقابة المهن التمثيلية على أن تستمر حتى يوم الأحد الموافق يوم 27 من شهر يوليو الجاري، وهى مسرحية تدور أحداثها في إطار لايت كوميدي.

البوستر الرسمي للعرض المسرحي الخطه المثالية



أبطال وصناع مسرحية الخطة المثالية

ويشارك في مسرحية الخطة المثالية عدد من نجوم ونجمات الفن الشباب أبرزهم: باسم داوود، مصطفى الشخيبي، چاسمين خالد، دنيا المنياوي، ريم السحرتي، يوسف مراد، سعد سمير، وتصميم بوستر: باسم وديع، ديكور: أحمد السيد سيكا، إضاءة: أحمد صبحي، إستعراضات: آيات صابر، أشعار وألحان: أدهم فيتو، تنفيذ موسيقي: عبدالله ضاوي، وإنتاج نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور الفنان أشرف ذكي.