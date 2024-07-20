القاهرة - محمد ابراهيم - أسرة مسلسل تيتا زوزو تنتهي من تصوير مشاهد دار القضاء العالي في وسط البلد

يواصل صناع وأبطال صناع مسلسل "تيتا زوزو" تحضيراتهم وإستعدادتهم لعرض العمل قريبا في الأوف سيزون، وهو مسلسل من بطولة كوكبة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم الفنانة القديرة إسعاد يونس وآخرين من النجوم.





صناع مسلسل تيتا زوزو تنتهي من تصوير مشاهد دار القضاء العالي في وسط البلد



إنتهى صناع مسلسل تيتا زوزو من تصوير مشاهدهم داخل دار القضاء العالي في وسط البلد، حيث تم تصوير يوم كامل في داخل ديكور دار القضاء العالي وهو ما يعادل 70% من مشاهد العمل تحت إشراف المخرجة شيرين عادل، وقد جمعت المشاهد كلًا من النجوم إسعاد يونس، ندى موسى، حمزة العيلي، إيناس كامل، نور محمود، وآخرين.

أبطال مسلسل تيتا زوزو





قصة مسلسل تيتا زوزو

ينتمي مسلسل تيتا زوزو إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.





طاقم عمل مسلسل تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو يضم كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنانة إسعاد يونس وهم: مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إسلام إبراهيم، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وآخرين من النجوم المتميزين، بالإضافة إلى أن العمل من تأليف محمد عبد العزيز، والإخراج للمخرجة شيرين عادل.