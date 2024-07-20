نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة من التنوع في الأذواق والرقي والأناقة بمهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرضت الإعلامية هدير أبو زيد، فعاليات مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين"، خلال البث المباشر لفضائية "إكسترا نيوز".

فعاليات مهرجان العلمين

وقالت: "الجمهور المصري ينتظر حفل الفنانة ماجدة الرومي، يتغني بكلمات ليست كالكلمات، المسرح من الآن يشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا لحفل ماجدة الرومي، والجميع يتفاعل، مع الأسبوع الاستثنائي لمهرجان العلمين من حفل كاظم الساهر أمس".

وأضافت: "كل هذه الفعاليات تعكس حالة كبيرة من التنوع الموجود في كل الأذواق، وهناك حالة كبيرة من الرقي والأناقة ينتظرها الجميع في حفل ماجدة الرومي، على مسرح الأرينا بالعلمين".

وتابعت: "ماجدة الرومي تعشق مصر وتشعر بالأمان في مصر، وتتمنى أن تعيش كل بلدان الوطن العربي الحالة التي تعيشها مصر، وماجدة الرومي تربت مع والدها على أنغام عبدالوهاب وموسيقي أم كلثوم".

تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية



أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".



ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.