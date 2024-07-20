محمد صبحي يفتح النار على مسرحية مدرسة المشاغبين: 'قللت من قيمة المعلم'

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الفنان محمد صبحي، أن حرب غزة واستهداف الأطفال والنساء وقصف المستشفيات والمدارس والمباني كشف كذبة أمريكا التي تدعي الحرية.

محمد صبحي: مدرسة المشاغبين جرأت الطلبة على المدرسين



وأضاف محمد صحبي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «مدرسة المشاغبين جرأت الطلاب على المعلمين، وقللت من قيمة المعلم، ودي كانت البداية لتقليل قيمة المعلم، حتى الفنانة سهير البابلي علقت على مسرحية مدرسة المشاغبين وعبرت عن ندمها في المشاركة في هذا المسرحية».

وأستكمل:«تعالى نقعد مع بعض ونجيب بعض الأعمال الفنية هنطلع منها ألفاظ مستحيل تتقال في الشارع، في راجل بيلبس حلق، وتقول حرية، فين الحرية الشخصية في الموضوع، الكلام دا تعمله في بيتك، ألبس قميص نوم مع الحلق علشان تكمل الحرية دي، كلام دا مش في مصرنا ولا عروبتنا الغرب عايز يوصل حاجة ونجح أنه يوصلها».

وأردف محمد صبحي: «عندما أفكر في الاعتزال لن استخدم التريند، ولن أعلن عن موعد اعتزالي، أنا مش هقول إني اعتذرت، أنا حتى لو مش هقدم عمل فني، هعلم شباب ومطربين وراقصين وفنانين ليقدموا مسرحيات، اعتزال الفن لا يعني اعتزال الحياة».

واستطرد: «كل اللي قدمته دا من فن عبارة عن بروفة، لسه مقدمتش عرض اللي أنا عاوزه، عايز أطور الفن، كل اللي فات بروفة، نفسي أقدم العرض».

واختتم: «زوجتي وحشتيني، زوجتي إنسان يفوق التصور، كنا على رغبة واحدة وصورة واحدة، هي رحلت ولكنها تظل معي على طول».