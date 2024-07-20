عاجل - فرض حظر التجول في بنجلاديش

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت بنجلادش، أمس الجمعة، فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد ونشر قوات الجيش للحفاظ على النظام، بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة ضد نظام الحصص الذي يخصص 30% من الوظائف الحكومية لأقارب المحاربين القدامى.

حظر تجمعات

جاء هذا الإعلان عبر الأمين العام لحزب رابطة عوامي الحاكم، عبيد القادر، بعد أن فتحت الشرطة وقوات الأمن النار على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، وفقًا لتقارير إعلامية. كما حظرت السلطات جميع التجمعات في العاصمة.

رصاص وغاز مسيل

وفي وقت سابق من نفس اليوم، أطلقت قوات الأمن الرصاص والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وسط انقطاع خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، وذلك بعد أيام من الاشتباكات العنيفة بسبب نظام الحصص الوظيفية. بدأت الاحتجاجات قبل أسابيع وتصاعدت الإثنين الماضي، مما يمثل أكبر تحد لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة منذ انتخابها لفترة رابعة في يناير، والتي قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية.



أسباب فرض التجول في بنجلاديش

الاشتباكات الأخيرة جاءت بعد اليوم الأكثر دموية في الاحتجاجات، حيث أفادت وسائل الإعلام المحلية بمقتل 22 شخصًا عندما حاول الطلاب فرض "إغلاق كامل" على البلاد. وذكرت قناة "سوموي تي آر" مقتل 4 أشخاص آخرين يوم الجمعة، فيما لم يتم تأكيد أرقام الوفيات بشكل نهائي.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن حرس الحدود أطلقوا النار على حشد يضم أكثر من ألف متظاهر خارج المكتب الرئيسي لتلفزيون بنجلادش الحكومي، الذي تعرض للهجوم وإضرام النار فيه من قبل المتظاهرين في اليوم السابق.