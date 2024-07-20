مستشار الأمن القومي الأمريكي: نعمل بشكل يومي للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال الإسرائيلي

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الجمعة، إن أمريكا تعمل بشكل يومي من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف أن اجتماع بايدن ونتنياهو سيركز على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وزيادة المساعدات. وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: لدينا أفضل فرصة منذ نوفمبر الماضي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. وواصل أن خطاب نتنياهو أمام الكونجرس سيعكس حرص إسرائيل والولايات المتحدة على التنسيق المشترك.

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