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أحمد جودة - القاهرة - رفع وفد بعثة مصر الرسمية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 تموز / يوليو حتى 11 آب / أغسطس المقبل، علم مصر فوق مقر البعثة في القرية الأولمبية.

رفع العلم المصري في القرية الأولمبية بباريس

وذكرت اللجنة الأولمبية المصرية الجمعة، عبر مركزها الإعلامي أن وفد بلادها تسلم مقر البعثة من اللجنة المنظمة بعد الوصول إلى القرية الأولمبية كما تم استلام مكتب البعثة وجاري ترتيب كافة التفاصيل استعدادًا لاستقبال اللاعبين الذين سيبدأون في التوافد على القرية الأولمبية اعتبارًا من بعد غد الأحد.

ويتكون وفد مقدمة البعثة من عبد العزيز غنيم نائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024 رئيس اتحاد الملاكمة، وكريم أكرم رئيس اللجنة الفنية، وأسامة صادق مدير العلاقات العامة، ولميس غازي مدير الشئون الفنية، وأحمد الرشيدي المدير المالي، وأماني عبد الفتاح مندوب من اللجنة الطبية بالإضافة إلى الإداريين ومندوبي العلاقات العامة والمدير المالي.

ويغادر الفوج الأول للبعثة صباح غدًا الأحد فيما يغادر الفوج الثاني يوم الثلاثاء المقبل والفوج الثالث يوم 24 تموز /يوليو، وتتوالى مغادرة الأفواج فيما يغادر الفوج الرسمي يوم 25 تموز/يوليو ويضم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وعلاء جبر رئيس بعثة مصر، وشريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية وباقي أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين.