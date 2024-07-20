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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أيمن عبدالعزيز نجم الزمالك والكرة المصرية السابق عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديدة والتي يسعى لضمها بفترة الانتقالات الصيفية.

نجم الزمالك: الصفقات الجديدة كلها ملهاش لازمة

وقال عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "محمود علاء كان من اللاعبين اللي مينفعش يمشوا من الزمالك خالص وما حدث معه كان هجوم الجمهور بالسوشيال ميديا ووصل لأزمة عدم ثقة بالنفس وكان يجب حل الأمر وارجاع الثقة له من قبل إدارة النادي".

وتابع: "لما تيجي تقارن محمود علاء بكل اللاعبين في الدوري هتلاقيه هو أحسن حد فيهم وعندما تفكر في صفقات بديلة بذات مركزه يجب أن يكونوا بنفس المستوى أو أفضل".

واختتم حديثه: "الزمالك يفكر في ضم أحمد رمضان بيكهام ولاعيب ناشئ كان بالنادي الأهلي وهو لا يملك أي أحد بمركز قلب الدفاع بجانب الونش بعد تعافيه والصفقات الجديدة هتعمل مشاكل وفتوح مش هيقعد احتياطي ليعقوبو وكده هيخسر أجنبي ومبالغ كتير لأن مش مكانهم ومعادهم الصحيح وفي أفكار كتير لتطوير الفريق دون الحاجة لجلب كل هذا العدد من الصفقات".