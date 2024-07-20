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عاجل- النيران تشتعل مرة أخرى في شقة داخل حارة اليهود

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- النيران تشتعل مرة أخرى في شقة داخل حارة اليهود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد حريق الجمالية

بوابة دوت الخليج

نشبت النيران مجددًا داخل شقة أحد السكان بحارة اليهود.

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وكانت النيران اشتعلت مرة أخرى في شقة داخل حارة اليهود، التي نشب حريق فيها منذ ساعات.

بالفيديو حريق حارة اليهود 


جاري استدعاء الأمن وقوات الإطافاء والحماية المدنية.

وكانت كشفت معاينة رجال  مباحث القاهرة في واقعة نشوب الحريق الأول بحارة اليهود بمنطقة الجمالية أن الحريق شب في عدد 4 عمارات.

 

رجال الحماية المدنية في قلب الحدث

 

الحريق لم يكن هينًا، فقد امتدّت نيرانه إلي عقارات مجاورة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وعززت قوات الدفاع  المدني على الفور، بالعديد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق. 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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