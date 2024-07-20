عاجل- النيران تشتعل مرة أخرى في شقة داخل حارة اليهود

أحمد جودة - القاهرة - بعد حريق الجمالية

نشبت النيران مجددًا داخل شقة أحد السكان بحارة اليهود.

وكانت النيران اشتعلت مرة أخرى في شقة داخل حارة اليهود، التي نشب حريق فيها منذ ساعات.

بالفيديو حريق حارة اليهود



جاري استدعاء الأمن وقوات الإطافاء والحماية المدنية.

وكانت كشفت معاينة رجال مباحث القاهرة في واقعة نشوب الحريق الأول بحارة اليهود بمنطقة الجمالية أن الحريق شب في عدد 4 عمارات.

رجال الحماية المدنية في قلب الحدث

الحريق لم يكن هينًا، فقد امتدّت نيرانه إلي عقارات مجاورة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وعززت قوات الدفاع المدني على الفور، بالعديد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق.