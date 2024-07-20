نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل راغب علامة في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان راغب علامة لاحياء حفل غنائي في لبنان يوم 17 آغسطس الجاري، ومن المقرر أن يقدم مجموعه من أغانيه المميزة.

ومن جهة أخرى، يسعى راغب علامة، للانتهاء من تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة لطرحها خلال الفترة المقبلة، على طريقة السينجل، كما يفاضل بين أكثر من أغنية لتسجيل أحدهم على طريقة الفيديو كليب.

آخر أعمال راغب علامة



يشارك أن آخر أعمال النجم راغب علامة، أغنية شو عامل فيا،والتي حازت على اعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات أغنية شو عامل فيا

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما في صعب عليّ روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما فيّ صعب علي روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما في صعب عليّ روحي فداك

بدي قلك

إنه قلبي ذايب غرام

لو تبعد عني

ما يضمك قلبي عيني لا تنام

بدي قلك

إنه قلبي ذايب غرام

لو تبعد عني

ما يضمك قلبي عيني لا تنام

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك

روحي إنت عمري كل قلبي نداك

ما بدي غيرك يبقى حدي بدي هواك

روحي إنت عمري كل قلبي نداك

ما بدي غيرك يبقى حدي بدي هواك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعيني وأقرب ليّ من حالي بلقاك



إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك