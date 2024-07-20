نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البنك الأهلي أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل اليوم السبت الاتحاد السكندري ضيفا على نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في إطار مباريات الجولة الواحدة والثلاثون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة البنك الأهلي أمام الاتحاد السكندري

وتنطلق صافرة حكم بداية مباراة البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري أمام البنك الأهلي في دوري نايل

وتبث مباراة الاتحاد السكندري أمام البنك الأهلي، اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة، ب9 انتصارات و11 تعادل و10 خسائر.

كما يحتل فريق البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.