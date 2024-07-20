نادي قضاة مصر يكرم عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة

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أحمد جودة - القاهرة - كرم نادي قضاة مصر، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، بمناسبة توليها المنصب الجديد، ولجهودها في تحسين خدمات رعاية صحة الأم والطفل، عبر مسيرتها العلمية والعملية، وابتكارها لحل علمي شامل للقضية السكانية كما وكيفا، من خلال ربط حقوق الطفل بالمباعدة بين الحمل المتعاقب.



جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، والمستشار أبو الحسين قايد وكيل أول النادي، والمستشار محمد صبحي سكرتير عام النادي، والمستشار حازم رسمي وكيل النادي، ومهندس محمد عبد العظيم رئيس ومؤسس مؤسسة تطوير الدقهليةً، والأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب رائد زراعة الكبد في مصر والعالم العربي.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع لمناقشة رؤية قضاة مصر للخدمات الصحية بين الحاضر والمأمول، يتبعه مناقشة الحل الشامل للقضية السكانية.



وفي نهاية اللقاء أهدى المستشار محمد عبد المحسن، درع قضاة مصر، إلى الأستاذة الدكتورة عبلة الألفي ومنحها العضوية الشرفية للنادى.

وقد أعربت الألفي عن سعادتها البالغة بهذا التكريم النابع من رموز القضاء المصري الشامخ.