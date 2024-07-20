ارتفاع استهلاك الطاقة في الصين 5.8% خلال يونيو

دبي - احمد فتحي في السبت 20 يوليو 2024 03:14 مساءً - العربية نت_ سجل استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي، توسعا قويا في يونيو 2024، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة الوطنية للطاقة يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات الهيئة أن استخدام الطاقة ارتفع بنسبة 5.8% على أساس سنوي إلى 820.5 مليار كيلوواط ساعة في الشهر الماضي.

وعلى وجه التحديد، ارتفعت الطاقة التي يستهلكها قطاعا الزراعة والصناعة بنسبة 5.4% و5.5% على أساس سنوي، على التوالي. وارتفع استهلاك الطاقة في قطاع الخدمات بنسبة 7.6%.

وسجل استهلاك الطاقة السكنية في الصين في يونيو زيادة بنسبة 5.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 116.6 مليار كيلوواط ساعة.

وخلال النصف الأول من هذا العام، ارتفع استهلاك الطاقة في البلاد بنسبة 8.1% إلى ما يقرب من 4.66 تريليون كيلوواط ساعة، حسبما أظهرت البيانات.

وأظهرت البيانات الصادرة من الهيئة الوطنية للإحصاء يوم الاثنين الماضي أن إجمالي الناتج المحلي للصين ازداد بنسبة 5%على أساس سنوي إلى نحو 61.68 تريليون يوان (نحو 8.65 تريليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء معلقا على الأداء الاقتصادي: “بشكل عام، استمر الاقتصاد الوطني في التحسن بطريقة مستقرة خلال النصف الأول”، مشيرا إلى الدعم من حوافز السياسة، وانتعاش الطلب الخارجي وتطوير قوى إنتاجية حديثة النوعية.

وأظهرت بيانات يوم الاثنين أيضا أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة للبلاد، وهو مؤشر اقتصادي مهم، توسع بنسبة 5.3% على أساس سنوي في يونيو الماضي.