نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الشمال القطري يعلن عبر "دوت الخليج" مصير صفقة ضم القندوسي من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو نادي الشمال القطري، موقفهم النهائي من التعاقد مع الجزائري أحمد القندوسي، نجم خط وسط النادي الأهلي، والمعار من الموسم الماضي إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا.

وارتبط اسم القندوسي بالتوقيع مع النادي القطري في الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بعدم رغبته في عودة اللاعب من جديد.

فشل انتقال القندوسي إلى الشمال القطري

وأكد طه المهيزع، المتحدث الرسمي لنادي الشمال القطري في تصريحات خاصة لـ “دوت الخليج الرياضي”: "الفريق الأن يخوض معسكر تجهيزي استعدادًا للموسم القادم، بمشاركة جميع اللاعبين سواء المحليين أو الأجانب، وصفوفنا مكتملة العدد".

وتابع: "لا يوجد أي شئ الآن مع الجزائري أحمد القندوسي نجم النادي الأهلي كما يتردد، بسبب اكتمال قائمة الأجانب".

وواصل: "الحديث عن أي توقيع سيكون مستحيل مع اكتمال عدد الأجانب والفريق يعود إلى الدوحة بداية أغسطس للمشاركة في أولى جولات الدوري القطري".

واختتم: "كان يوجد لدينا مقعد أجنبي واحد فقط، وتم التوقيع مع الجزائري بغداد بونجاح هذا الصيف، بعد رحيله عن صفوف السد القطري".