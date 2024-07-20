العالم اليوم - غارات "إسرائيلية" على مواقع للحوثيين في اليمن

انتم الان تتابعون خبر غارات "إسرائيلية" على مواقع للحوثيين في اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 يوليو 2024 07:21 مساءً - قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن مدينة الحديدة شهدت سلسلة غارات جوية إسرائيلية، وذلك غداة هجوم بمسيرة حوثية على مدينة تل أبيب في إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضربة نفذتها 12 طائرة من طراز إف 35. وقال مراسل أكسيوس باراك رافيد نقلا عن مسؤول أميركي رفيع أن إسرائيل نفذت الهجوم في اليمن.

وذكرت مصادر لسكاي نيوز عربية إن شهود عيان في مدينة إيلات الإسرائيلية شاهدوا انطلاق مقاتلات إسرائيلية من قاعدة نيفتيم في النقب باتجاه البحر الأحمر قبل نحو ساعتين من الغارات.

تأتي الغارات على الحديدة بعد يوم من الهجوم الحوثي عبر طائرة مسيرة على مدينة تل أبيب.