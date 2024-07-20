وزيرة خارجية بوليفيا: فخورون بالشعب المصري.. وتربطنا علاقات وطيدة بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وزيرة خارجية بوليفيا

قالت سيليندا سوسا وزيرة خارجية بوليفيا للقاهرة الإخبارية، إنهم فخورون بالشعب المصري، مضيفة: نشكر مصر لتنظيمها العديد من الفعاليات بالتعاون مع سفارتنا في القاهرة.





وأضافت سيليندا سوسا، أن بوليفيا، تربطها بمصر علاقات وطيدة وسيكون لدينا العديد من اللقاءات والفعاليات بالقاهرة خلال 2025. وتابعت أن اجتماع لجنتي الثقافة في مصر وبوليفيا في يونيو الماضي أثمر عن العديد من النجاحات.

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