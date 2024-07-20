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أحمد جودة - القاهرة - عاد مدافع باريس سان جيرمان السابق، الدولي البلجيكي توماس مونييه، إلى الدوري الفرنسي لكرة القدم، عبر بوابة ليل بعقد حر لعامين، وفقا لما أعلن الجمعة صاحب المركز الرابع في الموسم المنصرم.

مونييه يعود إلى فرنسا مجددا

وكتب رئيس ليل أوليفييه ليتان عبر الموقع الرسمي للنادي: "يسعدنا جدا أن نعلن عن توقيع توما مونييه. لقد أظهر توما تصميما قويا، ورغبة كبيرة في الانضمام لنادينا، ومشروعنا ونشعر بالفخر".

كان مونييه، 32 عاما، الذي ارتدى قميص باريس بين عامي 2016، و2020 قادما من كلوب بروج، فسخ عقده مع نادي طرابزون سبور التركي قبل أن يقرر العودة إلى فرنسا بتعاقده مع ليل بصفقة حرة.

لاحقا، غادر الظهير الأيمن الدولي (66 مباراة دولية، 8 أهداف) العاصمة الفرنسية، متوجها إلى بوروسيا دورتموند الألماني "2020-2024"، ثم طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

