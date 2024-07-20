فن ومشاهير

هنا الزاهد تتألق بإطلالة صيفية مبهرة في كان الفرنسية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد تتألق بإطلالة صيفية مبهرة في كان الفرنسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

ظهرت الفنانة  هنا الزاهد بإطلالة صيفية أنيقة خلال تواجدها في شوارع مدينة كان الفرنسية، من خلال مشاركتها بمجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، 

 

ارتدت هنا فستان قصير مشجر بألوان زاهية، مما أبرز جمال ملامحها وأنوثتها. كما اختارت هنا إكسسوارات بسيطة لتكمل إطلالتها العصرية، في إشارة إلى ذوقها المرهف في اختيار الملابس.

وسط حشد المعجبين والمصورين، بدت هنا الزاهد مرتاحة وواثقة من نفسها، موجهة ابتسامات للجميع وتفاعلت بإيجابية مع محبيها.

هذه الإطلالة الصيفية المميزة لهنا الزاهد تؤكد على أناقتها وقدرتها على مواكبة آخر صيحات الموضة العالمية، مما جعلها محط أنظار الجميع.

 

d2ef5b0856.jpg
986f21a311.jpg

آخر اعمال هنا الزاهد


وكانت آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد هو مشاركتها في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة النجم هشام ماجد، والذي تم طرحه في موسم أفلام عيد الفطر 2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.
 


وتدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية حول هشام ماجد الذى يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابنا ويعيشان معا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع ويخبرهما أن هناك نسخا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى، مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة 
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا