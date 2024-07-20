نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد تتألق بإطلالة صيفية مبهرة في كان الفرنسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ظهرت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة صيفية أنيقة خلال تواجدها في شوارع مدينة كان الفرنسية، من خلال مشاركتها بمجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

ارتدت هنا فستان قصير مشجر بألوان زاهية، مما أبرز جمال ملامحها وأنوثتها. كما اختارت هنا إكسسوارات بسيطة لتكمل إطلالتها العصرية، في إشارة إلى ذوقها المرهف في اختيار الملابس.

وسط حشد المعجبين والمصورين، بدت هنا الزاهد مرتاحة وواثقة من نفسها، موجهة ابتسامات للجميع وتفاعلت بإيجابية مع محبيها.

هذه الإطلالة الصيفية المميزة لهنا الزاهد تؤكد على أناقتها وقدرتها على مواكبة آخر صيحات الموضة العالمية، مما جعلها محط أنظار الجميع.

آخر اعمال هنا الزاهد



وكانت آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد هو مشاركتها في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة النجم هشام ماجد، والذي تم طرحه في موسم أفلام عيد الفطر 2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.





وتدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية حول هشام ماجد الذى يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابنا ويعيشان معا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع ويخبرهما أن هناك نسخا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى، مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة

