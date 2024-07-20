نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة... بشرى تدعم السياحة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة بشرى على دعم السياحة المصرية أثناء قضائها العطلة الصيفية في الساحل الشمالي،



وظهرت بشرى بإطلالة صيفية أنيقة خلال تواجدها في الساحل الشمالي على شاطئ البحر، من خلال مشاركتها بمجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

ارتدت هنا فستان قصير مشجر بألوان زاهية، مما أبرز جمال ملامحها وأنوثتها. كما اختارت هنا إكسسوارات بسيطة لتكمل إطلالتها العصرية، في إشارة إلى ذوقها المرهف في اختيار الملابس.



وأرفقت بالصور تعليقا قالت فيها:" الساحل الشمالي المصري... وكفى".



تعليقات الجمهور على منشور بشرى

وفور من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات عندك حق المكان رووعة، ربنا يفرحك ويحفظك من كل شر يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال بشرى

الجدير بالذكر أن مسلسل "طبيبة شرعية" هو آخر أعمال بشرى الفنية، والذي تم عرضه أخيرًا، وتدور أحداثه حول طبيبة شرعية وما تواجهه من مواقف وقضايا هي وفريق العمل الخاص بها خلال أداء عملهم، وتأثير ذلك في حياتهم الشخصية،وحاز العمل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.