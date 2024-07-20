نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الشناوي: "العالم علمين" أول مهرجان ثقافي فني ممتد لـ 50 يوما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الناقد الفني طارق الشناوي، عضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، إن النسخة الثانية من المهرجان لم تكتفي فقط بالعروض الفنية والحفلات، ففي النسخة الحالية نجد فعاليات وأنشطة رياضية وعروض مسرحية.

تصريحات طارق الشناوي

وأضاف طارق الشناوي، خلال استضافتة ببرنامج "العاشرة"، والمُذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن مهرجان العلمين بمثابة "مهرجان المهرجانات"، فلا يوجد مهرجان ثقافي وفني ممتد لـ50 يوم، وهذا أمر يحسب لمصر.

ونوه، أن مهرجان القاهرة لم ينسى الأطفال، من خلال الفعاليات والأنشطة التي تساهم في إظهار المواهب وأكتشافها أيضًا، مؤكدًا أن مهرجان العلمين أتاح لكل الموهوبين إظهار الإبداع.

وتابع، أن ما يميز المهرجان، هي فعالية "نبتة" والذي يهتم باكتشاف المواهب في الأطفال، مضيفًا أن المهرجان فرصة لتقديم إبداع مصر للعالم أجمع.

تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية



أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.