نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان: أغنية بمزاجي تتصدر قائمة الأغاني في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد لأغنيته الجديدة “ بمزاجي” ، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ٠

علق رمضان على الفيديو قائلًا:" أغنية بمزاجي جديد النجم محمد رمضان تتصدر قائمة الأغاني في مصر على أنغامي " ٠

محمد رمضان بوجه مختلف في أسد أسود

وعلى صعيد آخر، يحضر محمد رمضان حاليًا لفيلم " أسد أسود" ويشارك في بطولته رزان جمال، خالد الصاوي وماجد الكدواني، من تأليف محمد دياب، شيرين دياب، وخالد دياب.

آخر أعمال محمد رمضان



والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة"، والذي تصدر التريند فور عرضه على الشاشة، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين .