نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صبحي: أرفض فكرة 'تكوين' وطالبت شيخ الأزهر بحوار ديني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان محمد صبحي إن جملة «لا للحوار الديني» يعني أنه لا أحد يتحدث في الدين بلا ضابط، لافتا إلى أن فتح المجال لأي شخص يريد الحديث عن الدين تسببت في حدوث أزمات، وهذا هو المخطط الخارجي.

وأضاف الفنان محمد صبحي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد أن هناك من يريد أن يستهدف ويضرب السنة، وانزعجت من قيام مؤسسة تكوين لأن هذا صراع بين مندوبين الله وآخرون يريدون أن يكونوا مندوبين هم الآخر.

وتابع قائلا: طالبت من الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر بعمل حوار ديني بين أهل الدين فقط، والإخوان كانت تدرِس الجهاد للأطفال في سن الصغير، مع اختيار الآيات القرآنية حسب هواهم.

وبشأن الوعي لدى الفرد، استطرد قائلا: الوعي هو قراءة الغير ووضع احتياطات وخطوات استباقية.

وحول الصراع الأمريكي بين ترامب وبايدن، اختتم قائلا: أشعر أن ما حدث لترامب مسلسل، ولو دعيت للتصويت في انتخابات أمريكا لن أصوت لأنهم جميعا ينفذون مخطط الصهيونية.