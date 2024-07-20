نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملت اللي عليا.. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه رسالة غامضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه شقيق شيرين عبد الوهاب رسالة غامضة من خلال حسابه الشخصي على موقع" فيسبوك ".

كتب معلقا:'حسبي الله ونعم الوكيل

اللم اني بلغت اللهم فاشهد اني عملت اللي عليا وانت شاهد لا يغيـر الله ما بقـوم حتى يغيـروا ما بأنفسهم"

وكانت قد أعلنت شركة Velvet Productionz المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في لبنان، والذي كان مقررا أقامته يوم السبت القادم الموافق 20 يوليو، في واجهة بيروت البحرية، وذلك لأسباب خاصة بها.

ووجهت شيرين عبد الوهاب من خلال البيان الذي أصدرته الشركة اعتذارًا من محبيها والذين اشتروا التذاكر، ومن المقرر إقامة الحفل في وقت لاحق بمجرد انتهاء هذه الأسباب.

كما اعتذرت الشركة من جميع من اشترى تذاكر الحفل بسبب الإلغاء الخارج عن إرادتها، مؤكدة أنه سيتم إرسال بريد إلكتروني لكل من اشترى هذه التذاكر عبر منصة Ihjoz لاسترداد ثمن التذاكر شاكرة حسن تفهمهم.