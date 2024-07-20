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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أستون فيلا، عن تعاقده مع لاعبه السابق، جيدون فيلوجين، بعقد مدته 5 أعوام، وذلك بعد 12 شهرًا من مغادرة اللاعب صفوف الفريق إلى هال سيتي، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية.

أستون فيلا يستعيد خدمات لاعبه السابق فيلوجين

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن فيلوجين (22 عامًا) تخرج من أكاديمية أستون فيلا وحظي ببعض فترات الإعارة في كارديف وستوك سيتي قبل الانتقال إلى هال سيتي في عام 2023، حيث شارك في 32 مباراة وسجل 12 هدفًا، ومنها هدفه الرائع بطريقة "رابونا" في شباك روثرهام في فبراير (شباط) الماضي.



وبحسب تقارير، كان إبسويتش تاون قريبًا من ضم اللاعب الأسبوع الماضي، لكن بندا في عقد اللاعب مع هال منح أستون فيلا حق استعادته، حيث اختار اللاعب العودة لفريقه السابق بدلًا من الانضمام إلى الفريق الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي.

وسبق للاعب أن شارك في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي مع أستون فيلا.

وقال فيلوجين في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "شعور رائع أن أعود لفريقي، يوناي إيمري تحدث لي وجها لوجه وكانت محادثة رائعة بيننا حول الوقت الذي سأحصل عليه للعب".

وأضاف: "قال لي إنني عملت بجد في استعدادات الفريق للموسم العام الماضي، وانني سأحصل على الفرص هذه المرة وأن الأمر يرتبط بأدائي وبالطريقة التي ألعب بها".