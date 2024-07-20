طارق الشناوي: شيرين عبد الوهاب موهبة استثنائية لكنها تفتقد فن الإدارة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الناقد الفني طارق الشناوي، عضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، إن شيرين عبد الوهاب، أعطى لها الكثير من الموهبة، ولكن تفتقد فن الإدارة.

تعليق طارق الشناوي على شيرين عبد الوهاب

وطالب طارق الشناوي، خلال استضافتة ببرنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، من الفنانة شيرين، أن تكمل علاجها وتلحق بمهرجان العلمين حتي في يومه الخمسين، ونسأل الله أن يكمل الشفاء لها، وتكن مفاجاة المهرجان في أخر أيامه.

ونوه إلى أن مدينة العلمين دخلت التاريخ منذ أربعينيات القرن الماضي، واليوم دخلت التاريخ بعد تحويلها من ساحة للدم والحروب إلى ساحة للفنون والثقافة.

وأشار إلى أن مهرجان العلمين قادر على تصدر قائمة المهرجانات الفنية حول العالم، بالإضافة إلي أنه صورة مشرفة للقوة الناعمة في مصر.



تعليق طارق الشناوي على أزمة شيرين عبد الوهاب

وقال طارق الشناوي في تصريحات تليفزيونية: شيرين تحتاج إلى استشارة نفسية أكتر من صحية أو فنية، وأنا من المعجبين بيها كفنانة، وأرى أنها من أهم الأصوات على الساحة العربية بحضور طاغي، لكنها تعاني من مشاكل نفسية قاسية، وهي ليست مدركة أين خطوتها القادمة.

وتابع: آخر حاجة قرأناها أنها تقدمت ببلاغ ضد طليقها حسام حبيب، ولا نستغرب أنه من الممكن أن نسمع أن شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب وتزوجا من جديد أو تنازلت عن المحضر، كل شئ بالنسبة للتكوين الشخصي لشيرين ممكن وجائز وغير مستبعد، وده بيحصل في الفترة الأخيرة.

وأضاف: في النهاية أنت طاقة ويتم تبديدها خارج الرقعة وملعب الفن، الطاقة النفسية دي معذبة، وممكن تكون شخصية قطبية بيتحركوا من نقيد لنقيد بيسموهم ثنائية قطبية يعني معندهاش حل وسط يا أبيض يا أسود يا حب يا كره يا زواج يا طلاق معندهاش وسط، وأتمنى إنها تقدر بمساعدة الأصدقاء وأطباء أن تعبر من هذه الأزمة اللي مؤكد أنها أزمة نفسية، وطبيعي واحدة بتضرب وقبل كده تحلق شعرها وضرب وشتائم، وهي محتاجة علاج وأتمنى ده يحصل لأن حرام نفقد صوت بجمال وإبداع شيرين.