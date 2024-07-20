نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تحضر حفل ماجدة الرومي بالعلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة إلهام شاهين مقطع فيديو من حفل الفنانة ماجدة الرومي بمدينة العلمين وذلك من خلال حسابها على موقع "إنستجرام ".

كتبت معلقة:'ماجدة الرومي تتألق بالابيض كالملاك في أجمل حفل بالعلمين منورة مصر حبيبتي الغالية على مصر".

قالت هدير أبو زيد، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، من مدينة العلمين الجديدة، أن هناك حالة تعشق كبيرة تربط ما بين الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي والجمهور المصري، مشيرًة إلى أن الفنانة ماجدة الرومي دائمًا ما تقول « مصر وش الخير عليا.

وأضافت قائلًة: الجمهور المصري يتغنى دائمًا باللغة العربية الفصحى معها فى قصائدها، واليوم سماء العلمين ستمتلىء باللغة العربية الفصحى

وتابعت: المسرح تواجد فى النسخة الثانية من مهرجان العلمين هذا العام، فهناك تكامل موجود فى النسخة الثانية من مهرجان العلمين، وبعد نجاح النسخة الأولى من المهرجان فإن الجمهور يكون منتظر فاعليات وحفلات جديدة بالمهرجان فى النسخة القادمة وترضى جميع الأذواق