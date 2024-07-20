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أحمد جودة - القاهرة - تحدث إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر عن أسباب المستوى الذي يقدمه محمد الشناوي حامى العرين الحالي وموقفه من المشاركة أساسي أمام بيراميدز.

إكرامي: هذا هو سبب مستوى الشناوي الفترة الأخيرة

وقال إكرامي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "محمد الشناوي هو اللي لازم يكون حارس الأهلي أمام بيراميدز والجميع يعلم هو لديه عرض احتراف خارجي من السعودية وهو ما يمكن أن يشغله عن التركيز في اللعب والتفكير".

وتابع: "حارس المرمى إذا انشغل تفكيره بشئ اخر فهو بذلك لن يكون مركز بالملعب وهو أول ما رجع من الإصابة كان كويس ولكن عندما تحدث الكثير عن مستواه والعروض ذلك اثر عليه".

واختتم حديثه: "محمد الشناوي عرض عليه 2 مليون دولار في السنة وبعد الإصابة أيضا يوجد عروض شفهية وهي التي اثرت على مستواه وادائه وليس تألق مصطفى شوبير عند إصابته والأفضل له الرحيل والاحتراف".