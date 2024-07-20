عاجل.. بيان رسمي من اتحاد الكرة بشأن أزمة ودية تليفونات بني سويف وكاظمة الكويتي

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أحمد جودة - القاهرة - نشر اتحاد الكرة بيانا رسميا بشأن الأزمة الناشبة بسبب المباراة الودية التي أقيمت بين نادي كاظمة الكويتي ونادي تليفونات بني سويف، فى إطار معسكره التدريبي في مصر.

بيان رسمي من اتحاد الكرة بشأن أزمة ودية كاظمة الكويتي

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

تابع الاتحاد المصري عن كثب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من أخبار متعلقة بالمباراة الودية التي تمت بين نادي كاظمة الكويتي ونادي تليفونات بني سويف في اطار معسكره التدريبي داخل مصر والذي تنظمه احدى الشركات الخاصة.

وأكد الاتحاد المصري في بيانه: "وفي ضوء البيان الذي أصدره نادي كاظمة الكويتي حيال هذا الامر يوضح الاتحاد المصري إنه على الرغم من عدم التنسيق المسبق بين الجانب الكويتي والاتحاد المصري لكره القدم إلا ان الاتحاد المصري سيقوم بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الكويتي لكره القدم لكشف كافة الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها".

واضاف البيان: "هذا ويهيب الاتحاد المصري بكافه الاتحادات والانديه الخارجيه التنسيق المسبق مع الاتحادالمصري لكره القدم عند اقامة أي معسكرات تدريبية أو مباريات ودية داخل جمهورية مصر العربية".

واختتم الاتحاد في بيانه: "وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم مع التأكيد على أنه لن يسمح بإقامة أي مباريات ودية لكافة الفرق الخارجية دون الحصول على إذن مسبق من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم".