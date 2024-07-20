نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.... مي كساب تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم النجمة مي كساب تريند مؤشرات بحث جوجل، نظرا لإنتشار تصريحات لها عن أعمالها الجديدة، وكواليس مسلسل العتاولة وحقيقة خلافها مع المخرج محمد سامي، وغيرها من الأمور.



ويبرز دوت الخليج الفني عن أبرز الأعمال الفنية التي تنتظرها مي كساب

تعيش النجمة مي كساب حالة من النشاط الفني، والانتظار أكثر من عمل منها مسلسل درامي، وأغنية جديدة تمثل مفاجأة لجمهورها في مصر والوطن العربي.



ومن جانبه، كشفت مي كساب تفاصيل المسلسل أثناء ندوتها بمكتبة الاسكندرية.



وقالت:"عندي مسلسل 10 حلقات اسمه "ريمونتادا"، بيناقش الكورة النسائية، وبجسد فيه دور مدربة".





مي كساب تكشف عن موعد أغنية قطة



وأضافت:"أنتظر أحدث أعمالي الغنائية الجديدة والتي تحمل اسم" قطة "، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وسوف يتم طرحها قريبا".

آخر أعمال مي كساب

يذكر أن آخر أعمال مي كساب مسلسل "العتاولة" من بطولة أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبد الله، ميمي جمال، أحمد كشك ومن إخراج أحمد خالد موسى وتأليف هشام هلال.

كما ظهرت مي كساب ضيف شرف في مسلسل "أشغال شقة" مع هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وسلوى محمد علي، مصطفى غريب، وآخرين ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب