نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محاولات أخيرة من برشلونة لضم بطل اليورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتهي مدة الشرط الجزائي في عقد النجم داني أولمو، المقدر ب60 مليون يورو، غدا السبت، وإذا أراد برشلونة ضم الإسباني، الذي يلعب حاليا لصالح لايبزيج فعليه أن يتحرك بشكل سريع.

محاولات أخيرة من برشلونة لضم أولمو

دائما ما كان أولمو، الذي لعب ل7 سنوات في فرق الناشئين بالنادي الكتالوني، تحت أنظار مسؤولي النادي، لكن هذا الصيف يبدو أن الأمر أصبح أقرب عما قبل.

وأصبح البارسا مهتما مرة أخرى بضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، ووفقا لبعض المعلومات، فقد اجتمع مسؤولو النادي بوكيل اللاعب عدة مرات للتوصل لمحاولة الوصول لاتفاق قبل الغد.

وبعد انتهاء مدة الشرط الجزائي، سيطلب النادي الألماني مبلغا أكبر من 60 مليونا، للتنازل عن خدماته.

وأبدى برشلونة، اهتمامه بداني أولمو نظرا لأن مدرب الفريق، الألماني هانزي فليك، يعرف مسيرته ولكن الجانب المادي هو العائق حاليا في إتمام الصفقة، فالنادي يحتاج إلى سيولة مالية ولكن ليس أمامه الكثير من الوقت.

كما يحارب النادي في جبهة أخرى وهي الحصول على خدمات اللاعب الشاب نيكو ويليامز، والذي تقترب قيمة شرطه الجزائي أيضا من داني أولمو، لكن البرسا ليس في عجلة من أمره لضم ويليامز لأنه ليس هناك وقت لانتهاء صلاحية قيمة شرطه الجزائي.

