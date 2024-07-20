نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد... سعد رمضان يحيي حفلًا غنائيًا في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفع النجم سعد رمضان مستوى الحماس لجمهوره من خلال الكشف أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى لبنان من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:ًlascenebeirut

saad ramadan live at La Scène Beirut on Friday August 2".



تعليقات الجمهور على منشور سعد رمضان

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال سعد رمضان

والجدير بالذكر آخر أعمال سعد رمضان أغنية عندا شى، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



كلمات أغنية عندا شى

في عندها شي ما لقيته بكل الناس

في عندها شي حرّك بقلبي إحساس

في عندها شي ما لقيته بكل الناس آه

في عندها شي حرّك بقلبي إحساس

بحبها بالحكي وبحبها بالفعل

ويا اللي بحسه إلها ما حسيته من قبل

وبعيونها دفى وما بتشبه حدا

جمالها مش من عنّا جمالها من الفضا

بحبها بالحكي وبحبها بالفعل

ويا اللي بحسه إلها ما حسيته من قبل

وبعيونها دفى وما بتشبه حدا

جمالها مش من عنّا جمالها من الفضا

في عندها شي عليّ منه غريب

ها الوجه الحلو من قلبي شو قريب

في عندها شي عليّ منه غريب آه

ها الوجه الحلو من قلبي شو قريب

بحبها بالحكي وبحبها بالفعل

ويا اللي بحسه إلها ما حسيته من قبل

وبعيونها دفى وما بتشبه حدا

جمالها مش من عنّا جمالها من الفضا

بحبها بالحكي وبحبها بالفعل

ويا اللي بحسه إلها ما حسيته من قبل

وبعيونها دفى وما بتشبه حدا

جمالها مش من عنّا جمالها من الفضا

جمالها جمالها من الفضا