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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث سيد رياض، وكيل اللاعبين، والمتورط في انتحال صفة اسم نادي تليفونات بني سويف، من أجل خوض مباراة ودية أمام فريق كاظمة الكويتي، خلال معسكر الأخير بالإسكندرية استعدادًا للموسم الجديد، عن كواليس ما حدث.

"أغلق الهاتف في وجهه".. حوار ناري بين إبراهيم فايق والمتورط في الاحتيال على نادي كاظمة الكويتي



وقال سيد رياض في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2: "أنا عندي شركة تسويق رياضي اسمها الرياض ومعايا تصريح، وبعمل مباريات تسويقية ودية منذ 10 سنين".



وتابع: " الشركة الخاصة بي كانت راعية لأندية سكر الحوميدية، والبطل الأولمبي وعدة أندية كثيرة جدا".



وأضاف: "مع نهاية كل عام من دوري الدرجة الثالثة والممتاز (ب)، بيكون معايا لعيبة كثيرة مميزة من هذه الدوريات عارفني وعارفين أني مسمع كويس".



وأردف: "أنا طلعت لاعيبة كتير للدوري الممتاز من خلال المباريات الودية التسويقية اللي بعملها باسم شركتي".

و انفعل إبراهيم فايق على رياض بعد رفضه إعلانه لاسم الوسيط بينه وبين الفريق الكويتي.



وقال سيد رياض: "الشخص اللي اتواصل معايا مش أول مرة ينسق مباريات للفريق، ولم أتقاضى مليم واحد، أنا كنت بسوق اللاعيبة مش أكتر".



ومن جانبه قرر إبراهيم فايق، غلق الهاتف مع سيد رياض، بعد رفضه لذكر اسم الشخص الوسيط بينه وبين الفريق الكويتي، بعد تكرار السؤال له لأكثر من مرة.