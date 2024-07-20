شهداء في قصف للاحتلال على النصيرات

شهداء في قصف للاحتلال على النصيراتاستشهد 6 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في غارة شنتها، مساء الجمعة، طائرة مسيرة إسرائيلية على تجمع للسكان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى "العودة" بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا من المدنيين في مخيم النصيرات ما أوقع 6 شهداء و15 جريحا، في مجزرة جديدة بحق العائلات النازحة.

وأضافت المصادر ذاتها أن طواقم الانقاذ نقلت شهيدين اثنين للمستشفى في أعقاب استهداف الاحتلال تجمعا آخر للمواطنين غرب النصيرات، في وقت قصفت المدفعية الإسرائيلية منزلا في خان يونس، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

كما أصيب فلسطينيان بجروح بعدما استهدف الاحتلال الإسرائيلي شاحنة نقل بضائع شرقي مدينة /رفح/.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثفت، خلال اليومين الماضيين، عملياته العسكرية في وسط قطاع غزة وجنوبه، مرتكبا مجازر جديدة بحق المدنيين.