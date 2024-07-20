نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاجون: وقف المساعدات الغربية لكييف سيؤدي إلى انتصار روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأمريكية الجنرال تشارلز براون اليوم الجمعة بأن وقف المساعدة من الولايات المتحدة وحلفائها لكييف سيعني انتصار روسيا في الصراع.

وقال في المنتدى الأمني ​​السنوي الذي يعقده معهد "آسبن" ردا على سؤال حول إمكانية قيام واشنطن بقطع المساعدات عن أوكرانيا إذا فاز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية: "سأقول فقط إنه إذا توقفنا بشكل جماعي عن دعم أوكرانيا، فإن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سينتصر".

وأضاف براون: "مصداقيتنا على المحك. وهذا لا يهم الولايات المتحدة فحسب، بل يتعلق أيضا بحلف شمال الأطلسي والغرب".

وأشار رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأمريكية إلى أنه يعتقد أن "من المهم أن نواصل تقديم الدعم لأوكرانيا، حتى لا يتصاعد الصراع".

وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الأربعاء، بأن قرار حل الأزمة في أوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض، لكن على الغرب أن يتوقف عن ضخ الأسلحة إلى كييف، وعندها سينتهي الصراع.

وقال لافروف: "يتوجب فقط التوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وسوف تتوقف الحرب، وسوف نبحث عن حل، ولكن يجب أن يأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض، ليس فقط على الأرض، ولكن أيضًا في الحياة العامة".

جدير بالذكر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم في يونيو الماضي مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع مناطق شبه جزيرة القرم وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كمناطق تابعة لروسيا، وتوطيد حيادية أوكرانيا وعدم انضمامها لأية أحلاف وخلوها من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح وإزالة النازية منها، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.

وقد رفض الجانب الأوكراني هذه المبادرة. وأشار بوتين أيضا إلى أن فترة ولاية فلاديمير زيلينسكي قد انتهت ولا يمكن استعادة شرعيته بأي وسيلة. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بوتين لا يرفض إمكانية التفاوض مع أوكرانيا، لأن هناك سلطات شرعية أخرى هناك.